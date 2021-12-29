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До Нового года остался день: Погода в Армении порадует жителей и гостей страны

До Нового года остался день: Погода в Армении порадует жителей и гостей страны

В предновогодние дни на территории Армении ожидается погода без осадков. По всей Республике синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду, однако 30 декабря, сообщают специалисты, температура воздуха не подвергнется существенным изменениям.

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