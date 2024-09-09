Глава ФАДН Баринов: Запад хотел разжечь конфликт с грузинами в Курской области

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что страны Запада пытались разжечь межнациональный конфликт в Курской области, используя для этого грузинский народ.
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