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Канада введет санкции против Путина и Лаврова

Канада введет санкции против Путина и Лаврова

Санкции против президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова из-за событий на Украине введет Канада, объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на пресс-конференции, которую транслировали в эфире канадского телевидения.

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