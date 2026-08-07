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СахПресс

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«Настоящий герой!» Пес спас хозяина от медведя на Сахалине

«Настоящий герой!» Пес спас хозяина от медведя на Сахалине

В Углегорском районе пес спас хозяина от нападения медведя. Мужчина находился в лесу, когда на него внезапно вышел хищник, сообщили в пресс-службе агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области.

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