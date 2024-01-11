Steak Lovers
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Steak Lovers

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Делаем куриный суп сытнее и ароматнее солянки. Простой, согревающий, со вкусным бульоном

Делаем куриный суп сытнее и ароматнее солянки. Простой, согревающий, со вкусным бульоном

Куриный суп с лапшой один из идеальных вариантов сытного зимнего обеда для всей семьи. В морозную погоду нет ничего лучше, чем тарелка сытной похлебки: она придаст энергии, согреет и подарит ощущение домашнего уюта.

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