Пешеходный переход построили в Алматы. ФОТО

Пешеходный переход построили по обращениям жителей, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, надземный пешеходный переход появился по проспекту Рыскулова, близ жилого комплекса "Парасат".
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