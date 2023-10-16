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Пешеходный переход построили в Алматы. ФОТО

Пешеходный переход построили в Алматы. ФОТО

Пешеходный переход построили по обращениям жителей, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, надземный пешеходный переход появился по проспекту Рыскулова, близ жилого комплекса "Парасат".

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