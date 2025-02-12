Против России введут новые санкции: главное за сутки

МОСКВА, 13 февраля, ФедералПресс. Швейцария вслед за ЕС расширяет список санкций против России, принятых в рамках 15-го пакета санкций Брюсселя, в Венгрии заявили, что вступление Украины в НАТО нереалистично, а в Беларуси зафиксировали падение неизвестного горящего объекта.
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