Против России введут новые санкции: главное за сутки

МОСКВА, 13 февраля, ФедералПресс. Швейцария вслед за ЕС расширяет список санкций против России, принятых в рамках 15-го пакета санкций Брюсселя, в Венгрии заявили, что вступление Украины в НАТО нереалистично, а в Беларуси зафиксировали падение неизвестного горящего объекта.