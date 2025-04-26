66-летняя Мишель Пфайффер снялась в купальнике

Американская актриса и продюсер Мишель Пфайффер снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 3,4 миллиона подписчиков.