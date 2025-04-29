Путин объявил перемирие к 80-летию Победы: Украине предложили последний шанс

Сергей 166

Перемирие имеет смысл, если до его начала логистика ВСУ будет приведена к нулю. Не будет возможности перебросить резервы, технику, боекомплекты, снабжение от слова совсем. И устранить недоработки за энергетическое и пасхальное перемирия- дня на несколько или более свет по всей Украине отключить.