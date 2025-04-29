БлокнотРУ Режим прекращения огня будет действовать три дня с 8 по 10 мая. Президент России Владимир Путин принял решение о введении режима перемирия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Путин объявил перемирие к 80-летию Победы: Украине предложили последний шанс
Комментарии
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Сергей 166
Перемирие имеет смысл, если до его начала логистика ВСУ будет приведена к нулю. Не будет возможности перебросить резервы, технику, боекомплекты, снабжение от слова совсем. И устранить недоработки за энергетическое и пасхальное перемирия- дня на несколько или более свет по всей Украине отключить.
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10 час.
Олег Меренков
есть ужо давно оправдание... ОПЯТЬ ОБМАНУЛИ???
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7 час.
Ваша Светлость
А Мавзолей на юбилей опять фанерками заколачивают! Это не грабли, Он давно бы мог решить массу вопросов! Не хочет!!!
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6 час.
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