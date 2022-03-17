Сотрудники полиции привлекли к ответственности жителя Самарской области за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации

Установлено, что местный житель 1986 года рождения, находясь в Парке Победы Автозаводского района г. Тольятти, принял участие в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, которые проводят специальную операцию на основании решения Президента Российской Федерации и Постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22.
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