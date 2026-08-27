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ФедералПресс

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Иран пригрозил США ударом по их экономическим активам в случае новых санкций

Иран пригрозил США ударом по их экономическим активам в случае новых санкций

ТЕГЕРАН, 28 августа, ФедералПресс. Тегеран предупредил Вашингтон о возможных ответных шагах, которые затронут американские бизнес-интересы на Ближнем Востоке, если давление со стороны Белого дома усилится.

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