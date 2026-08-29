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Пенальти, автогол и удаление - подробности волевой победы «Зенита» с разгромным счётом на чужом поле в матче с девятью голами

Пенальти, автогол и удаление - подробности волевой победы «Зенита» с разгромным счётом на чужом поле в матче с девятью голами

В матче 21-го тура Молодёжной футбольной лиги, который состоялся 28 августа в Екатеринбурге, «Зенит» разгромил «Урал» со счётом 6:3.

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