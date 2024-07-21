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Калужские новости

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Пропавшую в Калужской области девочку нашли через пять дней

Пропавшую в Калужской области девочку нашли через пять дней

Завершились поиски 16-летней девочки из деревни под Калугой. 15 июля она пропала и региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» начало ее разыскиватьЗавершились поиски 16-летней девочки из деревни под Калугой.

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