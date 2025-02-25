Привыкли, что легендарный «Уильямс» на дне «Ф-1»? На самом деле все готово к рывку в топы

Перестройка в полете. Хотя официально сезон «Формулы-1» должен был начаться 18 февраля в виде общей презентации команд в честь 75-го чемпионата мира, новые болиды выехали на трассы за несколько дней до торжественного мероприятия.
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