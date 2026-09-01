Sohu: Кремль удивил США холодным приёмом — Путин не встретился с главой ЦРУ

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву оказался коротким и неожиданным. Американский чиновник прилетел утром 25 августа на военном самолёте и покинул Россию в тот же день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Расстрел парламен...
- Суверенитет стран...
- Суверенитет стран...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым