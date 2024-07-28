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Царьград

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Нижегородцы попали под ливень на фестивале «Рок чистой воды»

Нижегородцы попали под ливень на фестивале «Рок чистой воды»

Рок-фестиваль «Рок чистой воды» прошёл 27 июля в Нижнем Новгороде.Несмотря на ливень, накрывший город в это время, проведению концерта он не помешал.

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