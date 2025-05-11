Кандидаты в «Герои-33» готовятся к собеседованию

Как рассказал в своем телеграм-канале глава региона Александр Авдеев, перед праздниками завершился дополнительный тур тестирования претендентов для участия в областной программе подготовки управленческих кадров из числа участников СВО.
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