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Владимирские новости

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Кандидаты в «Герои-33» готовятся к собеседованию

Кандидаты в «Герои-33» готовятся к собеседованию

Как рассказал в своем телеграм-канале глава региона Александр Авдеев, перед праздниками завершился дополнительный тур тестирования претендентов для участия в областной программе подготовки управленческих кадров из числа участников СВО.

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