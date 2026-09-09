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1rre

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Как массированный удар по энергетике Одессы обесточил портовые мощности региона

Как массированный удар по энергетике Одессы обесточил портовые мощности региона

Как массированный удар по энергетике Одессы обесточил портовые мощности региона Юлия ЧелкановаВ ночь на 2 сентября 2026 года российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры в Одессе и прилегающих районах, в результате чего четыре критических узла электроснабжения были выведены из строя.

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