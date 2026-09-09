Как массированный удар по энергетике Одессы обесточил портовые мощности региона Юлия ЧелкановаВ ночь на 2 сентября 2026 года российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры в Одессе и прилегающих районах, в результате чего четыре критических узла электроснабжения были выведены из строя.