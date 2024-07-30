В Италии полиция арестовала замок российского миллиардера

Активы российского бизнесмена Алексея Федорычева были арестованы налоговой полицией Италии. Как сообщает газета Corriere Fiorentino, среди арестованных активов предпринимателя — исторический замок Торро дель Галло, который находится в столице Тосканы.
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