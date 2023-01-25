Смейся до слёз

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14 фото, которые удовлетворяют наше любопытство на вопрос "А что там внутри?"

14 фото, которые удовлетворяют наше любопытство на вопрос "А что там внутри?"

Это любопытство остается у нас на всю жизнь. Просто в детстве мы его не сдерживаем и пытаемся разобрать вещи, содержимое которых нас интересует, а во взрослой жизни все больше гуглим, ну или разбираем, но только осторожнее, чтобы не поламать.

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