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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о Винисиусе: «Голы обязательно придут, он в отличной физической форме, адаптируется к процессу. Психологически он очень силен и знает «Мадрид» лучше всех»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью высказался о  Винисиусе Жуниоре после победы над « Райо Вальекано » (4:1) в 5-м туре Ла Лиги .

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