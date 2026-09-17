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«Тауга менгән кебек булды» - Рөстәм Нәбиев «Яңа татар җыры» сәхнәсендә чыгыш ясады

«Тауга менгән кебек булды» - Рөстәм Нәбиев «Яңа татар җыры» сәхнәсендә чыгыш ясады

Башкортстан блогеры Рөстәм Нәбиев беренче тапкыр зур сәхнәдә җырлаган. Ул VI «Яңа татар җыры» гала-концертында җырчы, композитор Зифа Нагаева белән дуэтта чыгыш ясаган.

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