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Бучневич набрал 1+1 с «Тампой», продлив до 5 серию игр с очками. У него 15 баллов в 15 матчах

Бучневич набрал 1+1 с «Тампой», продлив до 5 серию игр с очками. У него 15 баллов в 15 матчах

Павел Бучневич набрал 1+1 с «Тампой», продлив до 5 серию игр с очками. Форвард «Сент-Луиса» принял участие в обеих шайбах своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (2:5).

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