Украина в очередной раз массово атаковала российскую территорию беспилотникамми. Одной из целей стал военный аэродром в Липецке.
Украинские дроны поразили военный аэродром
Комментарии
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Олег Самойлов
Леонид! Вот ты и тот товарищ ПОНЯЛИ, верно? А дуракам - хоть запишись! Они все равно понять будут НЕ в состоянии! А то, что идиоты минусуют - показатель уровня образованности и ОБРАЗОВАНИЯ этих идиотов!
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6 час.
Олег Самойлов
А ЧТО именно? То, что НЕ пишут наши о наших потерях? Примеры можно сообщений о СВОИХ потерях в ЛЮБОЙ воюющей стране? Например, хоть в одном сообщении Совинформбюро было сказано, что наши войска понесли в таких-то боях такие-то потери? Например, при обороне Москвы, в обороне Ленинграда, при взятии Берлина? А уж то, что гражданин Джугашвили СКАЗАЛ, что у нас потери ЦЕЛЫХ СЕМЬ миллионов ЗА ВСЮ войну, так до 1955 года ТАК оно и БЫЛО! Потом самый дорогой и самый любимый, самый мудрый и самый гениальный решил, что "по уточненным данным" у нас оказалось уже в ТРИ раза больше погибших! Но НЕ в боях, а в первую очередь среди мирного населения! И по сей день нам втирают про то, что у нас в боях погибло МЕНЬШЕ, чем немцев! А посчитать по подразделениям, частям, соединениям и объединениям как-то недосуг! Счеты не считают! Вот что самое-то интересное!
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6 час.
brigadier21 Snytsarienko
Понимаю, но люди реально разные и лучше всё-таки уточнять:)
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2 час.
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