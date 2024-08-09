Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Лев Сивохин
    Он вор и поэтому с ним надо поступать по закону. Отобрать все незаконно прихватизированное и посадить. И вообще хвати...Дерипаска нарушил...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Понимаю, но люди реально разные и лучше всё-таки уточнять:)Украинские дроны ...
  • Евгений Саваровский
    Кто он такой, чтобы советы давать. Захватчик капиталов в России. Он чем помог СВО, пусть отчитается.Дерипаска нарушил...

Украинские дроны поразили военный аэродром

Украинские дроны поразили военный аэродром

Украина в очередной раз массово атаковала российскую территорию беспилотникамми. Одной из целей стал военный аэродром в Липецке.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Леонид! Вот ты и тот товарищ ПОНЯЛИ, верно? А дуракам - хоть запишись! Они все равно понять будут НЕ в состоянии! А то, что идиоты минусуют - показатель уровня образованности и ОБРАЗОВАНИЯ этих идиотов!
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6 час.
Олег Самойлов
А ЧТО именно? То, что НЕ пишут наши о наших потерях?  Примеры можно сообщений о СВОИХ потерях в ЛЮБОЙ воюющей стране? Например, хоть в одном сообщении Совинформбюро было сказано, что наши войска понесли в таких-то боях такие-то потери? Например, при обороне Москвы, в обороне Ленинграда, при взятии Берлина? А уж то, что гражданин Джугашвили СКАЗАЛ, что у нас потери ЦЕЛЫХ СЕМЬ миллионов ЗА ВСЮ войну, так до 1955 года ТАК оно и БЫЛО! Потом самый дорогой и самый любимый, самый мудрый и самый гениальный решил, что &quot;по уточненным данным&quot; у нас оказалось уже в ТРИ раза больше погибших! Но НЕ  в боях, а в первую очередь среди мирного населения! И по сей день нам втирают про то, что у нас в боях погибло МЕНЬШЕ, чем немцев! А посчитать по подразделениям, частям, соединениям и объединениям как-то недосуг! Счеты не считают! Вот что самое-то интересное!
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6 час.
brigadier21 Snytsarienko
Понимаю, но люди реально разные и лучше всё-таки уточнять:)
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2 час.

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