Украинские дроны поразили военный аэродром

Олег Самойлов

А ЧТО именно? То, что НЕ пишут наши о наших потерях? Примеры можно сообщений о СВОИХ потерях в ЛЮБОЙ воюющей стране? Например, хоть в одном сообщении Совинформбюро было сказано, что наши войска понесли в таких-то боях такие-то потери? Например, при обороне Москвы, в обороне Ленинграда, при взятии Берлина? А уж то, что гражданин Джугашвили СКАЗАЛ, что у нас потери ЦЕЛЫХ СЕМЬ миллионов ЗА ВСЮ войну, так до 1955 года ТАК оно и БЫЛО! Потом самый дорогой и самый любимый, самый мудрый и самый гениальный решил, что "по уточненным данным" у нас оказалось уже в ТРИ раза больше погибших! Но НЕ в боях, а в первую очередь среди мирного населения! И по сей день нам втирают про то, что у нас в боях погибло МЕНЬШЕ, чем немцев! А посчитать по подразделениям, частям, соединениям и объединениям как-то недосуг! Счеты не считают! Вот что самое-то интересное!