Юлия Навальная рассказала о планах однажды стать кандидатом в президенты России

Юлия Навальная рассказала о намерении однажды стать кандидатом в президенты России. По словам вдовы оппозиционера Алексея Навального, при нынешнем российском руководстве ее возвращение в Москву "невозможно", но ее цель - "приблизить перемены".
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