Гидравлические испытания теплосетей: как «БЭК» готовит город к зиме

В Иркутске на объекте повысительно-насосной станции — ПНС «Карла Либкнехта» в районе тепловых сетей-2 в эти дни кипит работа: специалисты филиала Ново-Иркутской ТЭЦ ООО «Байкальская энергетическая компания» проводят гидравлические испытания тепловых сетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии