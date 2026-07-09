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Царьград

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Мост Киевян в Ереване откроют 15 августа, на 2 недели раньше

Мост Киевян в Ереване откроют 15 августа, на 2 недели раньше

Движение по мосту Киевян в Ереване будет возобновлено 15 августа. Об этом сообщила столичная мэрия. Ранее мэр Еревана Тигран Авинян отметил, что капитальный ремонт моста привел к затруднениям в дорожном движении.

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