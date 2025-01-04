В Екатеринбурге задержаны четыре «идейных» подростка, планировавшие совершить теракт

В Екатеринбурге ФСБ задержала четырех подростков, планировавших теракт. Как сообщает центр общественных связей ведомства, речь идет о гражданах России 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации.
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