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Дмитрий Алиев: «Когда я тренирую, я отдыхаю от физической нагрузки, а когда тренируюсь, отдыхаю от ментальной нагрузки»

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал о совмещении тренерской деятельности с собственными тренировками.

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