Бах, Малер, Шнитке: хорошо известные имена в необычной программе

В субботу, 22 марта, в Концертном зале им. Чайковского пройдет концерт под названием «Пьета». Программа построена вокруг темы, которую не принято афишировать, но которая присутствует в жизни всех и становится источником музыки в любую эпоху.
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