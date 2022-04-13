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Обзор матчей первого дня четвертого квалификационного раунда Чемпионата Мира 2022 по снукеру

Обзор матчей первого дня четвертого квалификационного раунда Чемпионата Мира 2022 по снукеру

Дин Джуньху победил Дэвида Лилли со счетом 10-7, Стивен Магуайр обыграл Чжоу Юэлуна со счетом 10-7, Эшли Хагилл нанес жестокое поражение Джо О’Коннору со счетом 10-7, Майкл Уайт одержал победу над Джорданом Брауном со счетом 10-8, достигнув основных этапов на Чемпионате Мира по снукеру 2022, сообщает World Snooker Дин Джуньху (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Дин Джуньху избежал шокового поражения в финальном квалификационном раунде Чемпионата Мира 2022 по снукеру, уступая со счетом 7-4, но в итоге обыграв Дэвида Лилли со счетом 10-7 и забронировав себе место в Крусибле.

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