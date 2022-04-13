Обзор матчей первого дня четвертого квалификационного раунда Чемпионата Мира 2022 по снукеру

Дин Джуньху победил Дэвида Лилли со счетом 10-7, Стивен Магуайр обыграл Чжоу Юэлуна со счетом 10-7, Эшли Хагилл нанес жестокое поражение Джо О’Коннору со счетом 10-7, Майкл Уайт одержал победу над Джорданом Брауном со счетом 10-8, достигнув основных этапов на Чемпионате Мира по снукеру 2022, сообщает World Snooker Дин Джуньху (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Дин Джуньху избежал шокового поражения в финальном квалификационном раунде Чемпионата Мира 2022 по снукеру, уступая со счетом 7-4, но в итоге обыграв Дэвида Лилли со счетом 10-7 и забронировав себе место в Крусибле.