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Наш потерянный мир

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Под Оренбургом стартовали военно‑полевые сборы и слёт казачьей молодёжи

Под Оренбургом стартовали военно‑полевые сборы и слёт казачьей молодёжи

Более ста молодых казаков из районов Оренбургской области и представители Первого отдела Оренбургского казачьего войска участвуют в военно‑полевых сборах на полигоне под Оренбургом, рассказали в правительстве региона.

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