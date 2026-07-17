Под Оренбургом стартовали военно‑полевые сборы и слёт казачьей молодёжи

Более ста молодых казаков из районов Оренбургской области и представители Первого отдела Оренбургского казачьего войска участвуют в военно‑полевых сборах на полигоне под Оренбургом, рассказали в правительстве региона.
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