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Вашингтон не стал публично подтверждать готовность выдать визу Лаврову

Вашингтон не стал публично подтверждать готовность выдать визу Лаврову

MFA Russia/ Global Look Press Представитель государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга для сотрудников СМИ не стал публично подтверждать готовность Вашингтона выдать визу главе МИД России Сергею Лаврову и членам его делегации.

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