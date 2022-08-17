Вашингтон не стал публично подтверждать готовность выдать визу Лаврову

MFA Russia/ Global Look Press Представитель государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга для сотрудников СМИ не стал публично подтверждать готовность Вашингтона выдать визу главе МИД России Сергею Лаврову и членам его делегации.
MFA Russia/ Global Look Press Представитель государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга для сотрудников СМИ не стал публично подтверждать готовность Вашингтона выдать визу главе МИД России Сергею Лаврову и членам его делегации.
Свежие комментарии