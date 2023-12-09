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Пусть русские работают, нам и пособий хватает. Депутат рассказала правду о мигрантах

Пусть русские работают, нам и пособий хватает. Депутат рассказала правду о мигрантах

Друзья, я тут упустил довольно интересное выступление депутата Алимовой, которая рассказала как на самом деле чудесно живётся мигрантам у нас в стране и какое бремя из-за этого всего ложиться на плечи коренного населения и государство.

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Комментарии
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radiofree RF
Мало того,что работать не хотят,говорят,что Россия их земл и плевать они хотели на российские законы.
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6 час.
Бендер Задунайский
Зато Матвиенко визжит свиньей недорезанной - мигрантов трогать нельзя , они опора экономики России .
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3 час.
Стэйси
Гнать шалашовок вместе с выводками к месту исторического проживания, предварительно забрав все соц. выплаты. Выплаты не заработаны ими, ни их мужьями или родителями. Пусть их обеспечивает всем родная страна. Фото просто ужасно, столько негатива вызывает
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3 час.

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