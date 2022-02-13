Видео: Почему соседи сверху катают по полу шары и не дают спать по ночам

Видео: Почему соседи сверху катают по полу шары и не дают спать по ночам

Вопрос века: откуда на самом деле берутся звуки перекатывания железных шаров, доносящиеся от соседей сверху? Можно бесконечно спорить о том, где же все-таки комфортнее: в многоэтажном доме или же в частном.

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