Сорокин признан первой звездой дня в НХЛ после игры 6:0

Илья Сорокин, русский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс", получил звание первой звезды дня в НХЛ. В ночь на воскресенье он отразил 37 бросков "Нью-Джерси Девилз", завершив матч со счетом 6:0 и оформив свой первый шатаут в сезоне-2026/27.
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