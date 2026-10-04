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Царьград

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Сорокин признан первой звездой дня в НХЛ после игры 6:0

Сорокин признан первой звездой дня в НХЛ после игры 6:0

Илья Сорокин, русский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс", получил звание первой звезды дня в НХЛ. В ночь на воскресенье он отразил 37 бросков "Нью-Джерси Девилз", завершив матч со счетом 6:0 и оформив свой первый шатаут в сезоне-2026/27.

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