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“Надорвался в попытке заработать денег для семьи”, – Виталий Соломин закончил свою жизнь на сцене театра

“Надорвался в попытке заработать денег для семьи”, – Виталий Соломин закончил свою жизнь на сцене театра

27 мая 2002 года стал печальным днем для русского театра и кино — не стало Виталия Соломина, одного из самых талантливых и преданных своему делу актеров, чье имя будет навсегда ассоциироваться с образом доктора Ватсона в культовой советской экранизации «Шерлока Холмса».

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