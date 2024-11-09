“Надорвался в попытке заработать денег для семьи”, – Виталий Соломин закончил свою жизнь на сцене театра

27 мая 2002 года стал печальным днем для русского театра и кино — не стало Виталия Соломина, одного из самых талантливых и преданных своему делу актеров, чье имя будет навсегда ассоциироваться с образом доктора Ватсона в культовой советской экранизации «Шерлока Холмса».