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Новый курс по ИИ будет обязательным для 5-11 классов со следующего учебного года

Новый курс по ИИ будет обязательным для 5-11 классов со следующего учебного года

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным со следующего учебного года для всех российских школьников 5-11 классов.

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