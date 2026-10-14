Пашинян предложил передвинуть границы между Арменией и АзербайджаномПремьер-министр Армении Никол Пашинян в Telegram-канале опубликовал видео, в котором изложил свое видение будущего мира с Азербайджаном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК До прямой войны с...
- СК Украинский фронт,...
- Лукашенко внезапн...
гудбай армения, о.....
Как много завист от руководителя. Но его выбрал народ, значит , так надо
Не даёт напечатать ИИ🤷
Ары они такие.
Самое отвратительное, что только может сделать Россия в этой ситуации- это «ввести войска для защиты братского народа Армении». Нам Армения никаким боком не нужна. У нас нет даже общей границы. А вот наша власть охотно повесит армяшек на шею русскому мужику, как повесила абхазов и осетин- и все это ради каких- то «геополитических интересов» в Ср Азии.
Наш интерес находится не в Азии, а в собственной стране: Сделать СВОЮ страну богатой и счастливой. А что будет с какой- то Арменией- меня вот как- то не волнует.
Да, православной Армении приходит конец, будет зачуханная область вечно боящаяся нападения Азербайджана или Турции если она взбрыкнет, но зато идущая верной дорогой написанной Западом.. Жаль..
вот такой руководитель-горе для народа....а ведь избран сугубо ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ путём....как и Гитлер...как и Трумп....лучшая антиреклама для ДЕМОКРАТИИ...
Скоро на всём протяжении азербайджано-турецкой границе будет тишь да благодать...