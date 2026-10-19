Квашеная капуста может получиться сочной и упругой, а может стать мягкой, вялой и даже скользкой. Дело не всегда в сорте овоща или качестве соли: нередко результат зависит от того, как подготовили капусту и создали условия для брожения.
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