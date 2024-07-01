В Южной Корее робот покончил жизнь самоубийством

Робот, созданный американской компанией Bear Robotics, который покончил жизнь самоубийством / © AFP Инженеры сейчас пытаются выяснить, что могло послужить причиной странного поведения робота, тогда, как ряд местных и мировых СМИ иронизируют над падением роботы и называют его поступок суицидом.