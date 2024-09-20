«Русская Атлантида»: главная тайна озера Светлояр

Мы не знаем, где надо искать прототип древней платоновской Атлантиды, неизвестно местонахождение золотого города Эльдорадо, зато точно можем сказать, где стоял легендарный град Китеж, известный по старинным русским легендам.
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