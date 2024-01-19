Очередь из 50 фур выстроилась под Калининградом на границе с Литвой

Очередь из 50 грузовиков образовалась на выезде из Калининградской области перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Чернышевское», еще 25 фур ожидают возможности пересечь границу с Литвой на нейтральной полосе.
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