Мужчина на арене в Далласе снова изобразил фразу «Увольте Нико»

Мужчина во время выступления в караоке-камере в паузе матча с «Кингз» в понедельник изобразил фразу «Увольте Нико».
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