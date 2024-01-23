Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 23 января 🎄 В Симферополе +3 и ясно В Севастополе +4 и облачно с прояснениями В Евпатории +3 и облачно с прояснениями В Джанкое +2 и пасмурно В Ялте +5 и ясно В Алуште +4 и малооблачно В Керчи +1 и малооблачно В Армянске +2 и пасмурно В Красноперекопске +2 и пасмурно В Бахчисарае +3 и ясно В Феодосии +3 и облачно с прояснениями В Судаке +3 и облачно с прояснениям Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.