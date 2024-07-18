В Новоуральске подвели итоги первого этапа ОПМ «Подросток»

В период проведения I этапа «Лидер» за совершение административных правонарушений, в том числе недостижения возраста, с которого наступает административная ответственность, в дежурную часть доставлено 7 несовершеннолетних, которые в течении трех часов были переданы законным представителям.
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