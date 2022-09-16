Возобновляется вакцинация в торговых центрах

В Свердловской области возобновляется вакцинация во временных пунктах, расположенных в ТЦ. Они начнут работать с сегодняшнего дня, причем привиться можно будет не только от коронавируса, но и от гриппа, дифтерии и гепатита В.
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