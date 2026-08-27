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Moonwell расследует проблему на рынке кредитования в сети Base

Moonwell расследует проблему на рынке кредитования в сети Base

Децентрализованный протокол кредитования Moonwell расследует проблему, затрагивающую MAMO Core Market в сети Base, после того, как компании по безопасности CertiK и PeckShield выявили многомиллионную уязвимость.

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