Moonwell расследует проблему на рынке кредитования в сети Base

Децентрализованный протокол кредитования Moonwell расследует проблему, затрагивающую MAMO Core Market в сети Base, после того, как компании по безопасности CertiK и PeckShield выявили многомиллионную уязвимость.
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