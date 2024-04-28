Приближённый Пашиняна уходит в срочный отпуск: "Готовятся к чему-то страшному"

Спикер Нацсобрания решил отдохнуть от работы. Эта новость натолкнула армянских пользователей соцсетей на безрадостные мыслиС 29 апреля по 2 мая спикер армянского парламента Ален Симонян будет находиться в отпуске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии