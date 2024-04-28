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Царьград

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  • Сергей Иванов
    Надоели эти кишлачные жителиНе прислушались к...
  • Михаил Мамонов
    права таджиков пусть ищут у себя в четком точикистоне . в конституции России ничего про права четких точиков не пропи...Таджики недовольн...
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    Почему Турция может запретить въезд бандюкам из Таджикистана, а Россия нет? Кто тут дурак?Таджики недовольн...

Приближённый Пашиняна уходит в срочный отпуск: "Готовятся к чему-то страшному"

Приближённый Пашиняна уходит в срочный отпуск: "Готовятся к чему-то страшному"

Спикер Нацсобрания решил отдохнуть от работы. Эта новость натолкнула армянских пользователей соцсетей на безрадостные мыслиС 29 апреля по 2 мая спикер армянского парламента Ален Симонян будет находиться в отпуске.

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