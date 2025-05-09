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FinFax - Новости банков и вкладов

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

В 2025 году для комфортной жизни нужен капитал от 10 миллионов рублей

В 2025 году для комфортной жизни нужен капитал от 10 миллионов рублей

Для того чтобы обеспечить доход на уровне среднего (150 000 рублей в месяц), необходим капитал от 10 миллионов рублей, считает Вадим Копылов, руководитель направления сберегательных и инвестиционных продуктов Ингосстрах Банка.

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