В 2025 году для комфортной жизни нужен капитал от 10 миллионов рублей

Для того чтобы обеспечить доход на уровне среднего (150 000 рублей в месяц), необходим капитал от 10 миллионов рублей, считает Вадим Копылов, руководитель направления сберегательных и инвестиционных продуктов Ингосстрах Банка.
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